Страны НАТО готовы увеличивать предоставления ресурсов на оборону Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Союзники НАТО готовы увеличивать всестороннюю поддержку и предоставление ресурсов для укрепления оборонного потенциала Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время брифинга в Брюсселе после заседания министров обороны НАТО, передает корреспондент УНН.
"Союзники готовы увеличивать всестороннюю поддержку и предоставление ресурсов для укрепления наших оборонных возможностей. Это, в частности, касается и подготовки войск, и продажи и поставок современного вооружения и развитие инфраструктуры военного назначения", - сказал Полторак.
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По его словам, кроме того, особое внимание будет уделено военно-морским и воздушным возможностям нашего государства.
"О приоритетах по закупке, мы сейчас ведем ряд переговоров. Это связано с высокоточным вооружением, с тем вооружением, которое не выпускает сегодня наш военно-промышленный комплекс. Это вооружение, которое очень нужно армии. В этих направлениях мы ведем переговоры, и по отдельным пунктам положительные результаты", - добавил он.
Напомним, Украина разрабатывает противокорабельные ракеты, которая будет достаточно эффективной для того, чтобы обеспечить интересы государства в Черном море.