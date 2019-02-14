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Країни НАТО готові збільшувати надання ресурсів на оборону України

Країни НАТО готові збільшувати надання ресурсів на оборону України

Київ • УНН

 • 11201 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Союзники НАТО готові збільшувати всебічну підтримку та надання ресурсів для зміцнення оборонних спроможностей України. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час брифінгу в Брюсселі після засідання міністрів оборони НАТО, передає кореспондент УНН.

"Союзники готові збільшувати всебічну підтримку та надання ресурсів для зміцнення наших оборонних можливостей. Це, зокрема, стосується і підготовки військ, і продажу і поставок сучасного озброєння та розвиток інфраструктури військового призначення", - сказав Полторак.

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За його словами, крім того, особлива увага буде приділена військово-морським та повітряним спроможностям нашої держави.

"Щодо пріоритетів по закупівлі, ми зараз ведемо низку перемовин. Це пов’язано з високоточним озброєнням, з тим озброєнням, яке не випускає на сьогодні наш військово-промисловий комплекс. Це озброєння, яке дуже потрібно армії. В цих напрямках ми ведемо перемовини, і по окремим пунктам є позитивні результати", - додав він.

Нагадаємо, Україна розробляє протикорабельну ракету, яка буде достатньо ефективною для того, щоб забезпечити інтереси держави у Чорному морі.

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