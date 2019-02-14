Країни НАТО готові збільшувати надання ресурсів на оборону України

"Союзники готові збільшувати всебічну підтримку та надання ресурсів для зміцнення наших оборонних можливостей. Це, зокрема, стосується і підготовки військ, і продажу і поставок сучасного озброєння та розвиток інфраструктури військового призначення", - сказав Полторак.

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За його словами, крім того, особлива увага буде приділена військово-морським та повітряним спроможностям нашої держави.

"Щодо пріоритетів по закупівлі, ми зараз ведемо низку перемовин. Це пов’язано з високоточним озброєнням, з тим озброєнням, яке не випускає на сьогодні наш військово-промисловий комплекс. Це озброєння, яке дуже потрібно армії. В цих напрямках ми ведемо перемовини, і по окремим пунктам є позитивні результати", - додав він.

Нагадаємо, Україна розробляє протикорабельну ракету, яка буде достатньо ефективною для того, щоб забезпечити інтереси держави у Чорному морі.