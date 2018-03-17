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Страны Африки и ЕС договорились принять меры для борьбы с перевозчиками мигрантов

Страны Африки и ЕС договорились принять меры для борьбы с перевозчиками мигрантов

Киев  •  УНН

 • 9960 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Ряд африканских стран совместно с ЕС договорились принять меры по борьбе с нелегальной перевозкой мигрантов по итогам конференции, которая состоялась 16 марта в столице Нигера - Ниамее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство AFP.

Мероприятие, посвященное вопросам координации для противодействия перевозчикам мигрантов, прошел с участием официальных представителей Буркина-Фасо, Гвинее, Кот-д’Ивуара, Ливии, Мавритании, Мали, Нигера, Сенегала, Чада, Германии, Испании, Италии, Франции, а также ООН .

В итоговом заявлении страны-участницы встречи договорились “укрепить национальные законодательные рамки для борьбы с каналами перевозки мигрантов, активизировать использование оперативно-технических средств, улучшить координацию действий на региональном уровне”. Кроме того, государства Африки и ЕС обязались улучшить сотрудничество в юридической сфере и усилить контроль на границах.

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Как отметил министр внутренних дел, общественной безопасности, децентрализации, по делам традиций и религий Нигера Мохамед Базум, “необходимо заняться глубинными причинами незаконной миграции”. При этом, по его мнению, “нужно учитывать экономические проблемы, которые лежат в основе феномена миграции”. Еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос со своей стороны подчеркнул необходимость “уничтожить сети по нелегальной перевозке мигрантов, плодящие проблемы с безопасностью и накапливающие огромные незаконные доходы”. “Приоритетом является возвращение стабильности в регион”, — подчеркнул он.

Напомним, после закрытия “балканского маршрута” в 2016 году путь из Ливии Средиземным морем стал основным для мигрантов и беженцев, стремящихся добраться берегов Европы. Согласно с данными Международной организации по миграции, в 2017 году более три тысячи человек утонули или пропали без вести при попытке пересечь Средиземное море, уходя преимущественно из Ливии в направлении Италии. В рамках европейской операции “София”, призванной предотвращать пересечения Средиземного моря нелегальными мигрантами, с 2015 года спасено более 42 тыс. человек.

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