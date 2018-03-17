Страны Африки и ЕС договорились принять меры для борьбы с перевозчиками мигрантов

КИЕВ. 17 марта. УНН. Ряд африканских стран совместно с ЕС договорились принять меры по борьбе с нелегальной перевозкой мигрантов по итогам конференции, которая состоялась 16 марта в столице Нигера - Ниамее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство AFP.