Країни Африки і ЄС домовилися вжити заходів для боротьби з перевізниками мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Ряд африканських країн спільно з ЄС домовилися вжити заходів щодо боротьби з нелегальним перевезенням мігрантів за підсумками конференції, яка відбулася 16 березня в столиці Нігера - Ніамеї. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство AFP.
Захід, присвячений питанням координації для протидії перевізникам мігрантів, пройшов за участю офіційних представників Буркіна-Фасо, Гвінеї, Кот-д’Івуару, Лівії, Мавританії, Малі, Нігеру, Сенегалу, Чаду, Німеччини, Іспанії, Італії, Франції, а також ООН.
У підсумковій заяві країни-учасниці зустрічі домовилися “зміцнити національні законодавчі рамки для боротьби з каналами перевезення мігрантів, активізувати використання оперативно-технічних засобів, поліпшити координацію дій на регіональному рівні”. Крім того, держави Африки і ЄС зобов’язалися поліпшити співпрацю в юридичній галузі та посилити контроль на кордонах.
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Як зазначив міністр внутрішніх справ, громадської безпеки, децентралізації, у справах традицій і релігій Нігеру Мохамед Базум, “необхідно зайнятися глибинними причинами незаконної міграції”. При цьому, на його думку, “потрібно враховувати економічні проблеми, які лежать в основі феномена міграції”. Єврокомісар з міграції Дімітріс Аврамопулос зі свого боку наголосив на необхідності “знищити тенета по нелегальному перевезенні мігрантів, які плодять проблеми з безпекою і накопичують величезні незаконні доходи”. “Пріоритетом є повернення стабільності в регіон”, — підкреслив він.
Нагадаємо, після закриття “балканського маршруту” в 2016 році шлях з Лівії Середземним морем став основним для мігрантів та біженців, які прагнуть дістатися берегів Європи. За даними Міжнародної організації з міграції, в 2017 році понад три тисячі людей потонули або зникли безвісти при спробі перетнути Середземне море, відпливаючи переважно з Лівії в напрямку Італії. У рамках європейської операції “Софія”, покликаної запобігати перетину Середземного моря нелегальними мігрантами, з 2015 року врятовано понад 42 тисячі осіб.