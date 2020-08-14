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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73490 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100109 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124023 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105776 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125719 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100848 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101744 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103805 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Страна находится на грани второй волны COVID-19 - совещание у Президента

Страна находится на грани второй волны COVID-19 - совещание у Президента

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. В связи с очередным антирекордом по количеству больных коронавирусом за сутки Президент Украины Владимир Зеленский отмечает необходимость усиления информирования населения по противодействию распространению COVID-19 в Украине и призывает граждан принимать меры личной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

Так, на традиционном селекторном совещании Глава государства отметил, что 13 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1732 граждан.

Такие цифры и количество госпитализированных "свидетельствуют о том, что страна находится на грани второй волны, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам", сообщили у Президента.

"Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса. Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдение правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещение массовых мероприятий", - сказал Глава государства, обращаясь к чиновникам и глав облгосадминистраций.

Как сообщал УНН, в Украине на 9 часов 14 августа зафиксировано уже почти 88 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 1,7 тысячи.

Украинские Национальные Новости

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