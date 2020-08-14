Країна перебуває на межі другої хвилі COVID-19 - нарада у Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У зв’язку з черговим антирекордом з кількості хворих на коронавірус за добу Президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності посилення інформування населення щодо протидії поширенню COVID-19 в Україні та закликає громадян вживати заходів особистої безпеки. Про це інформує пресслужба Глави держави, передає УНН.
Так, на традиційній селекторній нараді Глава держави зазначив, що 13 серпня в Україні коронавірусну хворобу підтвердили у 1732 громадян.
Такі цифри та кількість госпіталізованих "свідчать про те, що країна перебуває на межі другої хвилі, тож варто уважніше ставитися до заходів безпеки та карантинних правил", повідомили у Президента.
"Маємо максимально посилити інформаційну кампанію щодо протидії поширенню коронавірусу. Необхідно донести населенню важливість вжиття заходів особистого захисту, дотримання правил карантину: мінімізації відвідувань місць скупчення людей, відвідування масових заходів", – сказав Глава держави, звертаючись до урядовців та голів облдержадміністрацій.
Як повідомляв УНН, в Україні на 9 годину 14 серпня зафіксовано вже майже 88 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - новий антирекорд у понад 1,7 тисячі.