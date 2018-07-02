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Страна фестивалей: в Facebook и YouTube появятся ролики об Украине

Страна фестивалей: в Facebook и YouTube появятся ролики об Украине

Киев  •  УНН

 • 11149 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. На этой неделе в сетях Facebook и YouTube появятся ролики, ориентированные на целевую аудиторию из Франции, Германии и Голландии, которые будут рассказывать об Украине как стране фестивалей. Об этом во время брифинга сказал государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко, передает УНН.

"Мы планируем запустить несколько онлайн-кампаний, ориентированных на различные целевые аудитории в разных странах. В частности, буквально с этой недели стартует Франция, Германия, Голландия: об Украине как стране фестивалей, потому что сейчас много проходит фестивалей, и мы хотели бы затянуть сюда побольше молодежи, больше туристов именно на музыкальные фестивали", - заявил он.

По словам политика, в европейских странах стоимость фестивалей гораздо выше, поэтому молодежь из Европы может заинтересовать путешествие на фестивали в Украину.

"Это будет в основном видео на YouTube, Facebook, возможно LinkedIn. Сегодня специалисты предлагают нам стратегию, видение, именно для этой кампании... Для Facebook и YouTube уже в следующем и даже на конец этой недели будут ролики об Украине как стране фестивалей, потому что нам важно запустить кампанию летом", - сказал Биденко.

Как сообщал УНН, в этом году на крупных международных телеканалах, таких как CNN, BBC или DW, могут появиться по меньшей мере 700 роликов об Украине.

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