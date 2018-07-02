Країна фестивалів: у Facebook і YouTube з’являться ролики про Україну

“Ми плануємо запустити декілька онлайн-кампаній, орієнтованих на різні цільові аудиторії у різних країнах. Зокрема, буквально з цього тижня стартує Франція, Німеччина, Голландія: про Україну як країну фестивалів, тому що зараз багато проходить фестивалів, і ми хотіли б затягнути сюди більше молоді, більше туристів саме на музичні фестивалі”, — заявив він.

За словами політика, у європейських країнах вартість фестивалів набагато дорожча, тому молодь з Європи може зацікавити подорож на фестивалі в Україну.

“Це буде в основному відео на YouTube, Facebook, можливо LinkedIn. Сьогодні спеціалісти пропонують нам стратегію, бачення, саме для цієї кампанії... Для Facebook і YouTube вже наступного і навіть на кінець цього тижня будуть ролики про Україну як країну фестивалів, бо нам важливо запустити кампанію влітку”, — сказав Біденко.

Як повідомляв УНН, цього року на великих міжнародних телеканалах, таких як CNN, BBC чи DW, можуть з’явитись щонайменше 700 роликів про Україну.