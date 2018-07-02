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Країна фестивалів: у Facebook і YouTube з’являться ролики про Україну

Країна фестивалів: у Facebook і YouTube з’являться ролики про Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Цього тижня у мережах Facebook і YouTube з’являться ролики, орієнтовані на цільову аудиторію з Франції, Німеччини та Голландії, які розповідатимуть про Україну як країну фестивалів. Про це під час брифінгу сказав державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко, передає УНН.

“Ми плануємо запустити декілька онлайн-кампаній, орієнтованих на різні цільові аудиторії у різних країнах. Зокрема, буквально з цього тижня стартує Франція, Німеччина, Голландія: про Україну як країну фестивалів, тому що зараз багато проходить фестивалів, і ми хотіли б затягнути сюди більше молоді, більше туристів саме на музичні фестивалі”, — заявив він.

За словами політика, у європейських країнах вартість фестивалів набагато дорожча, тому молодь з Європи може зацікавити подорож на фестивалі в Україну.

“Це буде в основному відео на YouTube, Facebook, можливо LinkedIn. Сьогодні спеціалісти пропонують нам стратегію, бачення, саме для цієї кампанії... Для Facebook і YouTube вже наступного і навіть на кінець цього тижня будуть ролики про Україну як країну фестивалів, бо нам важливо запустити кампанію влітку”, — сказав Біденко.

Як повідомляв УНН, цього року на великих міжнародних телеканалах, таких як CNN, BBC чи DW, можуть з’явитись щонайменше 700 роликів про Україну.

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