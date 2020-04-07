Кравец рассказал, какой тренер нужен "Динамо" вместо Михайличенко

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 63687 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 75126 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 88487 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 86527 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103983 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87124 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102844 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105909 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130964 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130326 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Кравец рассказал, какой тренер нужен "Динамо" вместо Михайличенко

Кравец рассказал, какой тренер нужен "Динамо" вместо Михайличенко

Киев  •  УНН

 • 17119 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Форвард “Кайсериспор” Артем Кравец высказал свое мнение о нынешних проблемах “бело-синих”. По его словам, ФК нужен новый тренер, передает УНН со ссылкой на Tribuna.com.

“Я тоже переживаю, но так бы резко (как Николай Морозюк, который ранее критиковал „Динамо“, — ред.) не говорил. Он видит это так, я так не вижу.

Мое мнение — нынешнему „Динамо“ нужен тренер. Никаких камней в огород Михайличенко, но нужен человек, как Ребров пришел в „Динамо“. Тогда результаты были плачевные, ужасные, 3-4 место.

Пришел человек, который верит в футболистов. Он знал, что нужно делать, знал, за счет чего это нужно сделать. Не могу сказать, что футболисты „Динамо“ плохие, это же неправда. Такого не бывает, чтобы все были плохие”, — сказал футболист.

По словам Реброва, “Динамо” нужен план действий и тренер, который будет вкладывать душу и все свои силы, чтобы выстроить команду.

“... чтобы радовать болельщиков результатами, как получилось у Реброва”, — добавил он.

Напомним, по словам экс-защитника бело-синих и сборной Украины Андрея Несмачного, с приходом Михальченко в “Динамо” “ничего не изменилось”, потому что футбол меняется и на “старом багаже уже не выедешь”.

Как писал УНН, Ващук назвал сумму, за которую могут продать “Динамо”.

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