Кравец рассказал, какой тренер нужен "Динамо" вместо Михайличенко

“Я тоже переживаю, но так бы резко (как Николай Морозюк, который ранее критиковал „Динамо“, — ред.) не говорил. Он видит это так, я так не вижу.

Мое мнение — нынешнему „Динамо“ нужен тренер. Никаких камней в огород Михайличенко, но нужен человек, как Ребров пришел в „Динамо“. Тогда результаты были плачевные, ужасные, 3-4 место.

Пришел человек, который верит в футболистов. Он знал, что нужно делать, знал, за счет чего это нужно сделать. Не могу сказать, что футболисты „Динамо“ плохие, это же неправда. Такого не бывает, чтобы все были плохие”, — сказал футболист.

По словам Реброва, “Динамо” нужен план действий и тренер, который будет вкладывать душу и все свои силы, чтобы выстроить команду.

“... чтобы радовать болельщиков результатами, как получилось у Реброва”, — добавил он.

Напомним, по словам экс-защитника бело-синих и сборной Украины Андрея Несмачного, с приходом Михальченко в “Динамо” “ничего не изменилось”, потому что футбол меняется и на “старом багаже уже не выедешь”.

Как писал УНН, Ващук назвал сумму, за которую могут продать “Динамо”.