Кравець розповів, який тренер потрібен "Динамо" замість Михайличенко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Форвард “Кайсеріспор” Артем Кравець висловив свою думку про нинішні проблеми “біло-синіх”. За його словами, ФК потрібен новий тренер, передає УНН з посиланням на Tribuna.com.
“Я теж переживаю, але так би різко (як Микола Морозюк, який раніше критикував „Динамо“, — ред.) не казав би. Він бачить це так, я так не бачу.
Моя думка — нинішньому „Динамо“ потрібен тренер. Ніяких каменів в город Михайличенко, але потрібна людина, як Ребров прийшов в „Динамо“. Тоді результати були плачевні, жахливі, 3-4 місце.
Прийшла людина, яка вірить в футболістів. Він знав, що потрібно робити, знав, за рахунок чого це потрібно зробити. Не можу сказати, що футболісти „Динамо“ погані, це ж неправда. Такого не буває, щоб всі були погані”, — сказав футболіст.
За словами Реброва, “Динамо” потрібен план дій і тренер, який буде вкладати душу і всі свої сили, щоб вибудувати команду.
“... щоб радувати вболівальників результатами, як вийшло у Реброва”, — додав він.
Нагадаємо, за словами ексзахисника біло-синіх і збірної України Андрія Несмачного, з приходом Михальченко в “Динамо” “нічого не змінилося”, тому що футбол змінюється і на “старому багажі вже не виїдеш”.
Як писав УНН, Ващук назвав суму, за яку можуть продати “Динамо”.