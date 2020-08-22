Кравчук является одним из лучших дипломатов украинской современности, он поднимает "Минск" - Зеленский

"Кучма работал профессионально, дипломатично. И я его хочу поблагодарить. Что касается сегодня Кравчука и Фокина, этой "парочки" профессиональных, мощных украинских дипломатов с четко проукраинской позицией, патриотической, сбалансированной, что очень важно. Леонид Макарович - один из лучших дипломатов украинского современности. Один из лучших, которых я это знаю. Я не просто уверен - я это видел. Он очень энергичный человек. Я сейчас вижу, как он поднимает "Минск", под его управлением, и действительно мы уже о некоторых вещах договорились", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что Леониду Кравчуку помогают: первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин, вице-премьер Алексей Резников, глава Офиса президента Андрей Ермак и помощник главы Госпогранслужбы Украины Руслан Демченко.

"И там много людей. Нельзя никого забывать. Поэтому Кравчук - это лицо нашей сегодняшней группы, лицо украинской дипломатии. Лучшего у нас нет, я так считаю. Что касается господина Фокина, он тоже на месте, так как для "той стороны" тоже важно видеть человека, который с Донбасса. Да, с Донбасса. Да, проукраинского Донбасса. Украинского Донбасса, если правильно выражаться. Поэтому мне кажется, что это правильный такой опытный, дипломатический баланс, который сегодня председательствует от Украины в Трехсторонней контактной группе", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, 19 августа состоялся "дебют Кравчука в ТКГ": боевики попытались сорвать встречу советников в "нормандском формате".