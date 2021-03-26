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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 20698 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 34528 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 192050 просмотра

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2 марта, 18:35 • 276747 просмотра

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Кравчук рассказал о своем самочувствии после вакцинации

Кравчук рассказал о своем самочувствии после вакцинации

Киев  •  УНН

 • 11082 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Первый Президент независимой Украины, 87-летний Леонид Кравчук заявил, что после вакцинации от COVID-19 чувствует себя нормально. Об этом он рассказал в эфире передачи "Свобода слова с Савиком Шустером", передает УНН.

Цитата

“Чувствую себя нормально, температура не повышалась, давление не повысилось, как было, так и есть”, — сказал Кравчук.

Что было раньше

Первый Президент независимой Украины 87-летний Леонид Кравчук сделал прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca / Covieshield.

Вакцинация в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс — вакциной Oxford / AstraZeneca (Covishield).

В рамках второго этапа всеукраинской вакцинации, на следующей неделе в Украине планируется начать вакцинацию людей, которые старше 80 лет.

Из публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко. Этой же вакциной привились и пожилые родители министра здравоохранения Степанова. Остаточными дозами вакцины сейчас могут по желанию сделать прививку общественные деятели и ветераны АТО/ООС. К тому же Oxford/AstraZeneca (Covishield) привился духовный лидер последователей буддизма Далай-лама и его окружение.

Украинские Национальные Новости

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