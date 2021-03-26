Кравчук розповів про своє самопочуття після вакцинації

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"Почуваю себе нормально, температура не підвищувалася, тиск не підвищився, як було, так і є",- сказав Кравчук.

Що було раніше

Перший Президент незалежної України 87-річний Леонід Кравчук зробив щеплення від COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covieshield.

Вакцинація в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

В рамках другого етапу всеукраїнської вакцинації, наступного тижня в Україні планується почати вакцинацію людей, які старші за 80 років.

З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. Цією ж вакциною були зроблені щеплення і літнім батькам міністра охорони здоров’я Степанова. Залишковими дозами вакцини зараз можуть за бажанням зробити щеплення громадські діячі та ветерани АТО/ООС. До того ж Oxford/AstraZeneca (Covishield) прищепився духовний лідер послідовників буддизму Далай-лама і його оточення.