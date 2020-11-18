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Кравчук: профкомитет поддержал законопроект об увеличении минимального размера алиментов

Кравчук: профкомитет поддержал законопроект об увеличении минимального размера алиментов

Киев  •  УНН

 • 14641 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал за основу законопроект об увеличении минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Поддержали за основу проект закона о внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников) 3881 авторства Владимира Ватрас. Также будут учтены отдельные позиции по альтернативному законопроекту 3881-1”, — написала Кравчук.

По ее словам, в целом этими законопроектами предлагается увеличить минимальный гарантированный размер алиментов, взыскиваемых на ребенка с другими членами семьи и родственников с 30% до 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

“А также ввести минимальный размер временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от обязанности содержать ребенка, на уровне 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста”, — отметила Кравчук.

Напомним, нардепы ввели обязательную индексацию размера алиментов.

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