Кравчук: профкомитет поддержал законопроект об увеличении минимального размера алиментов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал за основу законопроект об увеличении минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Поддержали за основу проект закона о внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников) 3881 авторства Владимира Ватрас. Также будут учтены отдельные позиции по альтернативному законопроекту 3881-1”, — написала Кравчук.
По ее словам, в целом этими законопроектами предлагается увеличить минимальный гарантированный размер алиментов, взыскиваемых на ребенка с другими членами семьи и родственников с 30% до 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
“А также ввести минимальный размер временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от обязанности содержать ребенка, на уровне 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста”, — отметила Кравчук.
Напомним, нардепы ввели обязательную индексацию размера алиментов.