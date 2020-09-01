Нардепи запровадили обов’язкову індексацію розміру аліментів

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, його розроблено з метою покращення матеріального становища осіб, розмір аліментів, на утримання яких визначений судом у твердій грошовій сумі, шляхом покладення на виконавця обов’язку щорічно обчислювати індексацію такого розміру аліментів у відповідності до норм чинного законодавства.

Нагадаємо, ВРУ ухвалила за основу законопроект №3112 про внесення змін до ЗУ "Про виконавче провадження" щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі.