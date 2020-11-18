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Кравчук: профкомітет підтримав законопроект щодо збільшення мінімального розміру аліментів

Кравчук: профкомітет підтримав законопроект щодо збільшення мінімального розміру аліментів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав за основу законопроект щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів. Про це повідомив заступник голови Комітету Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Підтримали за основу проєкт закону про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів) 3881 авторства Володимира Ватраса. Також буде враховано окремі позиції з альтернативного законопроєкту 3881-1”, — написала Кравчук.

За її словами, загалом цими законопроєктами пропонується збільшити мінімальний гарантований розмір аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів з 30% до 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

“А також запровадити мінімальний розмір тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від обов’язку утримувати дитину, на рівні 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку”, — зазначила Кравчук.

Нагадаємо, нардепи запровадили обов’язкову індексацію розміру аліментів.

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