Кравчук: профкомітет підтримав законопроект щодо збільшення мінімального розміру аліментів

“Підтримали за основу проєкт закону про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів) 3881 авторства Володимира Ватраса. Також буде враховано окремі позиції з альтернативного законопроєкту 3881-1”, — написала Кравчук.

За її словами, загалом цими законопроєктами пропонується збільшити мінімальний гарантований розмір аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів з 30% до 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

“А також запровадити мінімальний розмір тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від обов’язку утримувати дитину, на рівні 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку”, — зазначила Кравчук.

Нагадаємо, нардепи запровадили обов’язкову індексацію розміру аліментів.