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Лучший молодой игрок украинской Суперлиги продолжит карьеру в Литве

Киев • УНН

 • 10649 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Тяжелый форвард/центровой “Химик” Сергей Павлов подписал контракт с литовским клубом “Пьен Жвайгждес”. Об этом говорится на официальной странице в “Facebook” сообщает агентство, представляющее интересы игрока — “PRIME Athlete Management”, передает УНН.

Лучший молодой игрок украинской Суперлиги продолжит карьеру в Литве

“Пьен Жвайгждес” в прошлом сезоне занял 5 место в регулярном чемпионате (23 победы, 13 поражений), проиграв в первом раунде плей-офф “Лиеткабилесу” (0:2). В позапрошлом году за команду выступал форвард сборной Украины Вячеслав Бобров.

В прошлом сезоне украинской Суперлиги Павлов в составе чемпионов Украины в среднем за 30,2 минуты на площадке набирал в 38 матчах 14,4 очка, делал 7,3 подбора и 2,3 передачи.

Кроме того добавим, Павлов провел 4 матча в квалификации чемпионата мира-2019 (2,8 очка и 1,3 подбора в среднем за 7,5 минуты на площадке) в составе национальной сборной Украины, а сейчас находится в расположении второй сборной Украины, которая готовится к Универсиаде-2019.

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