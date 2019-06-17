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Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
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Кращий молодий гравець української Суперліги продовжить кар'єру в Литві

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Важкий форвард/центровий южненського "Хіміка" Сергій Павлов підписав контракт з литовським клубом "П'єно Жвайгждес". Про це сказано на офіційній сторінці у "Facebook" повідомляє агентство, яке представляє інтереси гравця – "PRIME Athlete Management", передає УНН.

Кращий молодий гравець української Суперліги продовжить кар'єру в Литві

"П'єно Жвайгждес" в минулому сезоні посів 5 місце в регулярному чемпіонаті (23 перемоги, 13 поразок), програвши в першому раунді плей-оф "Лієткабілесу" (0:2). У позаминулому році за команду виступав форвард збірної України В'ячеслав Бобров.

У минулому сезоні української Суперліги Павлов в складі чемпіонів України в середньому за 30,2 хвилини на майданчику набирав в 38 матчах 14,4 очка, робив 7,3 підбирання та 2,3 передачі.

Окрім того додамо, Павлов провів 4 матчі в кваліфікації чемпіонату світу-2019 (2,8 очка та 1,3 підбирання в середньому за 7,5 хвилини на майданчику) у складі національної збірної України, а зараз знаходиться у розташуванні другої збірної України, яка готується до Універсіади-2019.

Українські Національні Новини

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