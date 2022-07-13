Краматорск утром подвергся двум вражеским ударам - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил о двух утренних ударах по этому городу в Донецкой области, пишет УНН.
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"Два удара по Краматорску ранним утром, в лесополосу и промзону. Предварительно, без жертв", - написал Гончаренко в Facebook.
По его словам, продолжается выяснение последствий.
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Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за 12 июля россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области.