Каждому пятому участнику пробного ВНО не вернули деньги
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Деньги за пробное внешнее независимое оценивание, которое в этом году изменило формат на фоне карантина из-за коронавируса, не вернули около 20% участников. Об этом сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования, передает УНН.
Отмечается, что 30 ноября ПриватБанк провел последние выплаты средств участникам пробного ВНО-2020.
"Выплаты продолжались с 1 июля по 30 ноября включительно. За это время средства получили 171 039 участников - это 78,2% от общего количества участников пробного ВНО 2020 года", - говорится в сообщении.
Сумма возвращенных средств, как указано, составляет 41,9 млн грн, что составляет 79,9% от общей суммы, выделенной из фонда. "Остальные средства - 10 546 005 грн - АО КБ "ПриватБанк" вернет в государственный бюджет", - добавили в УЦОКО.
Для успешного возвращения средств участникам пробного ВНО, как напомнили в центре оценивания качества образования, нужно было иметь карточку ПриватБанка и проверить актуальность информации, указанной при регистрации. При необходимости участники имели возможность изменить номер телефона на сервисе определения результатов до 00:00 30 ноября, указали в УЦОКО.
"Впрочем, около 20% участников пробного ВНО не скорректировали своих данных в личных кабинетах или не открыли счетов в ПриватБанке", - заявили в УЦОКО.
Добавим, средства выплачивались из фонда борьбы с COVID-19 и его последствиями.
Напомним, в связи с серьезным ростом числа больных коронавирусной болезнью в Украине было принято решение об отмене проведения пробного ВНО в учебных заведениях.