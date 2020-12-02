Кожному п'ятому учаснику пробного ЗНО не повернули гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Гроші за пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яке цього року змінило формат на тлі карантину через коронавірус, не повернули близько 20% учасників. Про це повідомили у пресслужбі Українського центру оцінювання якості освіти, передає УНН.
Зазначається, що 30 листопада ПриватБанк провів останні виплати коштів учасникам пробного ЗНО-2020.
“Виплати тривали з 1 липня до 30 листопада включно. За цей час кошти отримали 171 039 учасників — це 78,2% від загальної кількості учасників пробного ЗНО 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Сума повернених коштів, як вказано, становить 41,9 млн грн, що становить 79,9% від загальної суми, виділеної із фонду. "Решту коштів — 10 546 005 грн — АТ КБ “ПриватБанк” поверне до державного бюджету", - додали в УЦОЯО.
Для успішного повернення коштів учасникам пробного ЗНО, як нагадали у центрі оцінювання якості освіти, потрібно було мати картку ПриватБанку і перевірити актуальність інформації, зазначеної під час реєстрації. За потреби учасники мали змогу змінити номер телефону на сервісі визначення результатів до 00:00 30 листопада, вказали в УЦОЯО.
"Утім, близько 20% учасників пробного ЗНО не скоригували своїх даних в особистих кабінетах або ж не відкрили рахунків у ПриватБанку", - заявили в УЦОЯО.
Додамо, кошти виплачувалися з фонду боротьби з COVID-19 та його наслідками.
Нагадаємо, у зв’язку з серйозним зростанням кількості хворих на коронавірусну хворобу в Україні було ухвалено рішення щодо скасування проведення пробного ЗНО у закладах освіти.