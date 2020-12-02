Кожному п'ятому учаснику пробного ЗНО не повернули гроші

Зазначається, що 30 листопада ПриватБанк провів останні виплати коштів учасникам пробного ЗНО-2020.

“Виплати тривали з 1 липня до 30 листопада включно. За цей час кошти отримали 171 039 учасників — це 78,2% від загальної кількості учасників пробного ЗНО 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Сума повернених коштів, як вказано, становить 41,9 млн грн, що становить 79,9% від загальної суми, виділеної із фонду. "Решту коштів — 10 546 005 грн — АТ КБ “ПриватБанк” поверне до державного бюджету", - додали в УЦОЯО.

Для успішного повернення коштів учасникам пробного ЗНО, як нагадали у центрі оцінювання якості освіти, потрібно було мати картку ПриватБанку і перевірити актуальність інформації, зазначеної під час реєстрації. За потреби учасники мали змогу змінити номер телефону на сервісі визначення результатів до 00:00 30 листопада, вказали в УЦОЯО.

"Утім, близько 20% учасників пробного ЗНО не скоригували своїх даних в особистих кабінетах або ж не відкрили рахунків у ПриватБанку", - заявили в УЦОЯО.

Додамо, кошти виплачувалися з фонду боротьби з COVID-19 та його наслідками.

Нагадаємо, у зв’язку з серйозним зростанням кількості хворих на коронавірусну хворобу в Україні було ухвалено рішення щодо скасування проведення пробного ЗНО у закладах освіти.