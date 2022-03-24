Каждый город мы отстроим, за каждое преступление мы привлечем оккупантов к ответственности - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения сказал, что каждый разрушенный российскими оккупантами город Украина отстроит, а враги за каждое преступление будут привлечены к ответственности, информирует УНН.
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"Каждый город, который героически оказывает сопротивление, мы отстроим. За каждое преступление мы привлечем оккупантов к ответственности. Житомир и Сумы, Киев и Чернигов, Харьков и Мариуполь, Волноваха и Николаев, Ахтырка и Гостомель, Херсон и Одесса, Изюм и Донецк, и Луганск, и Чернобаевка. Все наши люди будут жить в свободной Украине после нашей победы, которая наступит тем скорее, чем больше мы будем все в единстве", - сказал президент.
Напомним
Зеленский во время своего видеообращения, которое посвящено месяцу от начала войны, которую россия развязала против Украины, обратился к гражданам рф.