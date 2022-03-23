Врятуйте своїх синів від війни, розповідайте правду про війну: Зеленський звернувся до росіян

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"Впевнений, що серед вас багато тих, кому політика вашої держави гидка, кого вже просто нудить від того, що ви бачите по телевізору, від того, як вам брешуть ваші ж пропагандисти в Інтернеті, пропагандисти, які оплачуються з ваших податків і брешуть про війну, яка оплачується з ваших податків, яка робить біднішим всіх громадян росії, щодня, все більше і більше. Хіба це не безглуздо? Ваша держава збирає з вас податки, щоб робити вас біднішими, щоб ізолювати вас від світу, щоб вас було легше контролювати, простіше відправляти на війну помирати. Україна ніколи не загрожувала безпеці рф, навіть зараз ми робимо все для того, щоб повернути мир на свою землю, не на вашу, на нашу землю, для своїх людей. Ми робимо все, щоб закінчити цю війну, і коли у нас це вийде, а це буде неодмінно, ви будете впевнені як мінімум в одному — ваших дітей більше не відправлять помирати на нашу землю, нашу територію", — сказав Зеленський.

Він закликав росіян розповідати правду про війну в Україні.

"Тому ви, громадяни росії, теж зацікавлені у мирі. Врятуйте своїх синів від війни. Розповідайте правду про війну. І якщо можете покинути росію, щоб не віддавати ваші податки на війну, зробіть це", — резюмував Зеленський.