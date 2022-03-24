Кожне місто ми відбудуємо, за кожен злочин ми притягнемо окупантів до відповідальності - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення сказав, що кожне зруйноване російськими окупантами місто Україна відбудує, а ворогів за кожен злочин буде притягнуто до відповідальності, інформує УНН.
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"Кожне місто, яке героїчно чинить спротив, ми відбудуємо. За кожен злочин ми притягнемо окупантів до відповідальності. Житомир і Суми, Київ і Чернігів, Харків і Маріуполь, Волноваха і Миколаїв, Охтирка і Гостомель, Херсон і Одеса, Ізюм і Донецьк, і Луганськ, і Чорнобаївка... Усі наші люди будуть жити у вільній Україні після нашої перемоги, яка настане тим швидше, чим більше ми будемо всі у єдності", - сказав президент.
Нагадаємо
Зеленський під час свого відеозвернення, яке присвячене місяцю від початку війни, яку росія розв'язала проти України, звернувся до громадян рф.