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Каждая восьмая платежная карта в Украине является бесконтактной

Каждая восьмая платежная карта в Украине является бесконтактной

Киев  •  УНН

 • 11161 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. В Украине насчитывается 4,5 млн бесконтактных платежных карт, то есть каждый восьмая активная платежная карта в Украине является бесконтактной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию обнародованы Национальным банком Украины.

За первые три месяца 2019 общее количество платежных карт в Украине выросло на 4% до 61,8 млн шт. (Из них 60% - это активные платежные карточки). В то же время количество бесконтактных активных платежных карт за этот период выросла на 15% до 4,5 млн шт.

Объем безналичных расчетов с использованием платежных карт вырос, по сравнению с I кварталом прошлого года на 45% и составил 395,5 млрд грн; а количество безналичных операций - почти на 35% и составила 906 млн операций.

Объем безналичных операций распределился следующим образом:

- операции перевода средств с карты на карту (Р2Р переводы) составляли 39% или 153 млрд грн, их средний чек - 1576 грн;

- операции по оплате товаров/услуг в сети Интернет составляли 17% или 69 млрд грн, средний чек - 472 грн;

- операции перевода средств с карты на банковский счет в сети Интернет (например, пополнение депозитов, погашение кредитов и т.д.) составили 13% или почти 52 млрд грн, средний чек - 264 грн;

- расчеты с использованием платежных терминалов составляли 29% или 113 млрд грн (из них 22% - это бесконтактные расчеты, осуществленные карточками и 4% - платежи с помощью NFC гаджетов), средний чек - 250 грн;

- безналичные операции в банкоматах и ПТКС составляли лишь 2% или 8 млрд грн, средний чек - 593 грн.

Наибольшее количество безналичных операций осуществлялась с использованием платежных терминалов - почти 50% от общего количества.

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