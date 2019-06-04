НБУ зафіксував позитивний тренд розвитку безготівкових розрахунків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Підсумки І кварталу 2019 року продемонстрували позитивний тренд розвитку безготівкових розрахунків, які стали звичайною справою для українців. Так, сьогодні в Україні 8 із 10 операцій з платіжною карткою є безготівковими. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену Національним банком України.
За результатами І кварталу 2019 року частка безготівкових розрахунків за обсягом операцій з платіжними картками сягнула 50%. Це на 5 відсоткових пунктів більше, порівнюючи з підсумками 2018 року (45%). Загалом у І кварталі щорічно спостерігалося падіння обсягів карткових операцій, що зумовлено сезонними коливаннями.
У поточному періоді таке збільшення частки безготівкових операцій пояснюється здебільшого за рахунок:
— зменшення обсягу операцій з отримання готівки (на 10% за обсягами та на 5% за кількістю), якщо порівняти з IV кварталом 2018 року;
— стабільним позитивним трендом по безготівковим операціям (збільшення на 0,2%), якщо порівняти з IV кварталом 2018 року.
Обсяг безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток зріс, порівнюючи з І кварталом минулого року на 45%, і становив 395,5 млрд грн; а кількість безготівкових операцій – майже на 35% і становила 906 млн операцій.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НБУ розповіли, наскільки захищені банківські дані та як вберегтися від злочинців