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НБУ зафіксував позитивний тренд розвитку безготівкових розрахунків

НБУ зафіксував позитивний тренд розвитку безготівкових розрахунків

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Підсумки І кварталу 2019 року продемонстрували позитивний тренд розвитку безготівкових розрахунків, які стали звичайною справою для українців. Так, сьогодні в Україні 8 із 10 операцій з платіжною карткою є безготівковими. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену Національним банком України.

За результатами І кварталу 2019 року частка безготівкових розрахунків за обсягом операцій з платіжними картками сягнула 50%. Це на 5 відсоткових пунктів більше, порівнюючи з підсумками 2018 року (45%). Загалом у І кварталі щорічно спостерігалося падіння обсягів карткових операцій, що зумовлено сезонними коливаннями.

У поточному періоді таке збільшення частки безготівкових операцій пояснюється здебільшого за рахунок:

— зменшення обсягу операцій з отримання готівки (на 10% за обсягами та на 5% за кількістю), якщо порівняти з IV кварталом 2018 року;

— стабільним позитивним трендом по безготівковим операціям (збільшення на 0,2%), якщо порівняти з IV кварталом 2018 року.

Обсяг безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток зріс, порівнюючи з І кварталом минулого року на 45%, і становив 395,5 млрд грн; а кількість безготівкових операцій – майже на 35% і становила 906 млн операцій.

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