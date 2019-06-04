НБУ зафіксував позитивний тренд розвитку безготівкових розрахунків

КИЇВ. 4 червня. УНН. Підсумки І кварталу 2019 року продемонстрували позитивний тренд розвитку безготівкових розрахунків, які стали звичайною справою для українців. Так, сьогодні в Україні 8 із 10 операцій з платіжною карткою є безготівковими. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену Національним банком України.