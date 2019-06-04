НБУ зафиксировал положительный тренд развития безналичных расчетов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Итоги I квартала 2019 продемонстрировали положительный тренд развития безналичных расчетов, что стали обычным делом для украинцев. Так, сегодня в Украине 8 из 10 операций с платежной карточкой являются безналичными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию опубликованную Национальным банком Украины.
По результатам I квартала 2019 доля безналичных расчетов по объему операций с платежными картами достигла 50%. Это на 5 процентных пунктов больше, по сравнению с итогами 2018 (45%). Всего в I квартале ежегодно наблюдалось падение объемов карточных операций, что обусловлено сезонными колебаниями.
В текущем периоде такое увеличение доли безналичных операций объясняется в основном за счет:
- уменьшение объема операций по получению наличных (на 10% по объему и на 5% по количеству), если сравнить с IV кварталом 2018;
- стабильным положительным трендом по безналичному операциям (увеличение на 0,2%), если сравнить с IV кварталом 2018 года.
Объем безналичных расчетов с использованием платежных карт вырос, по сравнению с I кварталом прошлого года на 45% и составил 395,5 млрд грн; а количество безналичных операций - почти на 35% и составила 906 млн операций.
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