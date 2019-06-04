Кожна восьма платіжна картка в Україні є безконтактною
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. В Україні налічується 4,5 млн безконтактних платіжних карток, тобто кожна восьма активна платіжна картка в Україні є безконтактною. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднені Національним банком України.
За перші три місяці 2019 року загальна кількість платіжних карток в Україні зросла на 4% до 61,8 млн шт. (з них 60% – це активні платіжні картки). Водночас кількість безконтактних активних платіжних карток за цей період зросла на 15% до 4,5 млн шт.
Обсяг безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток зріс, порівнюючи з І кварталом минулого року на 45%, і становив 395,5 млрд грн; а кількість безготівкових операцій – майже на 35% і становила 906 млн операцій.
Обсяг безготівкових операцій розподілився таким чином:
— операції переказу коштів з картки на картку (Р2Р перекази) становили 39% або 153 млрд грн, їх середній чек – 1 576 грн;
— операції з оплати товарів/послуг у мережі Інтернет становили 17% або 69 млрд грн, середній чек – 472 грн;
— операції переказу коштів з картки на банківський рахунок у мережі Інтернет (наприклад, поповнення депозитів, погашення кредитів, тощо) становили 13% або майже 52 млрд грн, середній чек – 264 грн;
— розрахунки з використанням платіжних терміналів становили 29% або 113 млрд грн (з них 22% – це безконтактні розрахунки, здійснені картками та 4% – платежі за допомогою NFC гаджетів), середній чек – 250 грн;
— безготівкові операції у банкоматах та ПТКС становили лише 2% або 8 млрд грн, середній чек – 593 грн.
Найбільша кількість безготівкових операцій здійснювалася із використанням платіжних терміналів – майже 50% від загальної кількості.
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