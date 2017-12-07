Каждый пятый украинец согласится на работу за границей, даже если есть риск попасть в рабство
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. По результатам опроса, каждый пятый украинец готов согласиться на рискованную предложение трудоустройства за рубежом, что может привести к попаданию в ситуацию торговли людьми. Об этом сказал председатель Представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине Томас Лотар Вайс, выступая на Седьмой церемонии награждения за особые заслуги в противодействии торговле людьми, которая состоялась в Киеве в четверг, сообщает УНН.
По оценкам МОМ, более 230 тыс украинцев пострадавших от современного рабства с 1991 года. По данным опроса, 20% населения, то есть каждый пятый украинец готов согласиться на рискованную предложение трудоустройства за рубежом, что может привести к попаданию в ситуацию торговли людьми », - подчеркнул Вайс.
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По его словам, за последние 17 лет МОМ в Украине помогла более 4 тыс бывшим жертвам торговли людьми.
"Особенно во время конфликтов и кризисов торговля людьми процветает, так же процветают и преступники. В то время, когда конфликт продолжается, мы должны говорить об очень серьезные риски торговли людьми и признать, что все мы несем общую ответственность за то, чтобы ее остановить" , - подчеркнул он.
Напомним, пограничники вместе с правоохранителями пресекли деятельность международного канала торговли людьми в Одесской и Николаевской.