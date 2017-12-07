Кожен п’ятий українець погодиться на роботу за кордоном, навіть якщо є ризик потрапити в рабство
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. За результатами опитування, кожен п’ятий українець готовий погодитись на ризиковану пропозицію працевлаштування за кордоном, що може призвести до потрапляння у ситуацію торгівлі людьми. Про це сказав Голова Представництва Міжнародної організації з міграції(МОМ) в Україні Томас Лотар Вайс, виступаючи на Сьомій церемонії нагородження за особливі заслуги у протидії торгівлі людьми, яка відбулась у Києві в четвер, повідомляє УНН.
За оцінками МОМ, понад 230 тис українців постраждали від сучасного рабства з 1991 року. За даними опитування, 20% населення, тобто кожен п’ятий українець, готовий погодитись на ризиковану пропозицію працевлаштування за кордоном, що може призвести до потрапляння у ситуацію торгівлі людьми», - підкреслив Вайс.
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За його словами, протягом останніх 17 років МОМ в Україні допомогла більше 4 тис колишнім жертвам торгівлі людьми.
"Особливо під час конфліктів та криз торгівля людьми процвітає, так само процвітають і злочинці. В той час, коли конфлікт продовжується, ми повинні говорити про дуже серйозні ризики торгівлі людьми і визнати, що всі ми несемо спільну відповідальність за те, щоб її зупинити", - підкреслив він.
Нагадаємо, Прикордонники разом із правоохоронцями припинили діяльність міжнародного каналу торгівлі людьми на Одещині та Миколаївщині.