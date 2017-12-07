Кожен п’ятий українець погодиться на роботу за кордоном, навіть якщо є ризик потрапити в рабство

КИЇВ. 7 грудня. УНН. За результатами опитування, кожен п’ятий українець готовий погодитись на ризиковану пропозицію працевлаштування за кордоном, що може призвести до потрапляння у ситуацію торгівлі людьми. Про це сказав Голова Представництва Міжнародної організації з міграції(МОМ) в Україні Томас Лотар Вайс, виступаючи на Сьомій церемонії нагородження за особливі заслуги у протидії торгівлі людьми, яка відбулась у Києві в четвер, повідомляє УНН.