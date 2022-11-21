У каждого пятого украинца проблемы с доступом к лекарствам — ВОЗ

Детали

Хабит заявил, что, несмотря на проблемы украинцев с доступом к лекарствам, атаки России на украинскую инфраструктуру в сфере здравоохранения также повлияли на доступность медицинских услуг.

Он отметил, что проблема усложняется на оккупированных регионах, где необходимые лекарства не может получить каждый третий человек. Он добавил, что зимний сезон, особенно снег, который уже наблюдался в некоторых частях Украины, станет серьезной проблемой для системы здравоохранения.

По словам представителя ВОЗ, постоянные атаки на инфраструктуру здравоохранения в Украине также повлияли на доступность медицинских услуг, таких как лекарства, вакцины против COVID-19 и оборудование в отделениях интенсивной терапии больниц.

Цитата

"Я бы сказал, что учитывая, что 50% гражданской энергетической инфраструктуры повреждены или разрушены в момент наступления суровой зимы, когда температура может упасть до минус 20 градусов, это следует рассматривать как наибольшее нападение на здравоохранение на территории Европы со времен Второй мировой войны", — заявил на том же брифинге региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге.

Напомним

В Украине за неделю с 11 по 17 ноября количество подтвержденных случаев COVID-19 снизилось еще на 7,7%, против показателя неделей ранее – до 6,7 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава.