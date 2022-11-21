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Кожен п’ятий українець має проблеми з доступом до ліків — ВООЗ

Кожен п’ятий українець має проблеми з доступом до ліків — ВООЗ

Київ • УНН

 • 704544 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт під час брифінгу 21 листопада заявив, що Приблизно кожен п'ятий мешканець України має проблеми із доступом до ліків, пише УНН.

Деталі

Хабіт заявив, що попри проблеми українців з доступом до ліків, атаки Росії на українську інфраструктуру у сфері охорони здоров'я також вплинули на доступність медичних послуг.

Він зазначив, що проблема ускладнюється на окупованих регіонах, де необхідні ліки не може отримати кожна третя людина. Він додав, що зимовий сезон і особливо сніг, який уже спостерігався в деяких частинах України, стане серйозною проблемою для системи охорони здоров'я.

За словами представника ВООЗ, постійні атаки на інфраструктуру охорони здоров'я в Україні також вплинули на доступність медичних послуг, таких як ліки, вакцини проти COVID-19 та обладнання у відділеннях інтенсивної терапії лікарень.

Цитата

"Я б сказав, що з огляду на те, що 50% цивільної енергетичної інфраструктури пошкоджено або зруйновано в момент настання суворої зими, коли температура може впасти до мінус 20 градусів, це слід розглядати як найбільший напад на охорону здоров'я на території Європи з часів Другої світової війни", — заявив на тому ж брифінгу регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге.

Нагадаємо

В Україні за тиждень з 11 по 17 листопада кількість підтверджених випадків COVID-19 знизилася ще на 7,7%, проти показника тижнем раніше - до 6,7 тисячі. Про це свідчасть дані Центру громадського здоров'я МОЗ.

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