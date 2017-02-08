Каждый второй обстрел на донецком направлении за сутки был из тяжелого вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. На донецком направлении ситуация ухудшилась, боевики вели огонь из минометов и артиллерии, всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 42 вражеских обстрела. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Вчера обстановка значительно ухудшилась практически по всему фронту. На Светлодарской дуге во второй половине дня противник начал минометные обстрелы. Через несколько часов к ним присоединилась вражеская артиллерия. Огонь не прекращался до позднего вечера. В районе Горловки вчера также было "горячо". Противник нарушил режим тишины в Зайцево, Новгородском и Верхнеторецком. При этом боевики применяли, в частности, минометы и бронетехнику", - отметил он.
По его словам, в Авдеевке ситуация неизменна.
"После нескольких утренних обстрелов во второй половине дня боевики перешли к более масштабным боевым действиям. Оккупанты непрерывно вели огонь в течение 6 часов с юго-восточного направления. При этом враг применял минометы и танки. Аналогичная обстановка - на позиции "Шахта Бутовка", где перестрелки не утихают и днем, и ночью", - сообщил А.Мотузяник.
Также он добавил, что под обстрел попали почти все опорные пункты.
"В Каменке, Опытном, Песках вчера также было неспокойно. Таким образом, вчера под вражеский прицел попали почти все наши опорные пункты. Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 42 вражеских обстрела, в частности половина - из тяжелого вооружения", - добавил он.