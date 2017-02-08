Кожен другий обстріл на донецькому напрямку за добу був з важкого озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. На донецькому напрямку ситуація погіршилась, бойовики вели вогонь з мінометів та артилерії, всього за минулу добу на донецькому напрямку сталося 42 ворожих обстріли. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Вчора обстановка значно погіршилася практично по всьому фронту. На світлодарській дузі у другій половині дня противник почав мінометні обстріли. Через кілька годин до них долучилася ворожа артилерія. Вогонь не вщухав до пізнього вечора. В районі Горлівки вчора також було "гаряче". Противник порушив режим тиші у Зайцевому, Новгородському та Верхньоторецькому. При цьому бойовики застосовували, зокрема, міномети та бронетехніку", - зазначив він.
З його слів, в Авдіївці ситуація незмінна.
"Після кількох ранкових обстрілів у другій половині дня бойовики перейшли до більш масштабних бойових дій. Окупанти безперервно вели вогонь протягом 6 годин з південно-східного напрямку. При цьому ворог застосовував міномети й танки. Аналогічна обстановка – на позиції "Шахта Бутовка", де перестрілки не вщухають і вдень, і вночі", - повідомив О.Мотузяник.
Також він додав, що під обстріл потрапили майже всі опорні пункти.
"В Кам’янці, Опитному, Пісках вчора також було неспокійно. Таким чином, вчора від ворожий приціл потрапили майже всі наші опорні пункти. Всього за минулу добу на донецькому напрямку сталося 42 ворожих обстріли, зокрема половина – з важкого озброєння", - додав він.