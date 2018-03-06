Кожара не помнит, планировался ли визит Януковича в РФ в феврале 2014 года

“Я об этом не могу сказать утвердительно. Я не помню”, — сказал Л.Кожара.

При этом он отметил, что МИД Украины является участником подготовки первого лица государства к международным визитам. В частности, на сентябрь 2014 года предполагался визит Януковича в Нью-Йорк на ассамблею ООН.

Напомним, Л.Кожара является свидетелем со стороны стороны защиты Януковича.

Отметим, 22 февраля Янукович через Крым бежал в Россию.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Напомним, свидетельство в суде дали ряд украинских чиновников. Также показания дал Президент Украины Петр Порошенко.