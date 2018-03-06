Кожара не пам'ятає, чи планувався офіційний візит Януковича до РФ у лютому 2014 року
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара не пам'ятає, чи планувався будь-який офіційний візит колишнього президента України Віктора Януковича до Російської Федерації у лютому 2014 року. Про це він заявив сьогодні на допиті в Оболонському районному суді Києва в статусі свідка у справі про державну зраду Януковича, передає кореспондент УНН.
“Я про це не можу сказати ствердно. Я не пам’ятаю”, — сказав Л.Кожара.
При цьому він зазначив, що МЗС України є учасником підготовки першої особи держави до міжнародних візитів. Зокрема, на вересень 2014 року передбачався візит Януковича до Нью-Йорку на асамблею ООН.
Нагадаємо, Л.Кожара є свідком з боку сторони захисту Януковича.
Зазначимо, 22 лютого Янукович через Крим втік до Росії.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.
Нагадаємо, свідчення у суді дали низка українських високопосадовців. Також свідчення дав Президент України Петро Порошенко.