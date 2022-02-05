Ковидое состояние в Украине: 4,2 млн случаев заболевания, за сутки - 42 533
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,2 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 февраля, - снова более 40 тысяч. Четвертый день подряд почти 4 тысячи госпитализированных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"за сутки 4 февраля в Украине зафиксировано 42 533 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки:
Госпитализировано - 3 918 человек;
летальных случаев - 185;
выздоровел - 9 628 человек.
За все время пандемии в Украине:
Заболело - 4 256 208 человек;
выздоровел - 3 669 979 личность;
летальных случаев - 101 168
проведен ПЦР-тестов - 18 496 292.
Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 4 268, медработников - 920.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (3890), Одесской (3874), Житомирской (2555) и Хмельницкой (2414) областях. В городе Киев – 3173.
Согласно данным Worldometer, ресурса, который отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18 месте по распространению и на 16 - по числу смертей от COVID-19.