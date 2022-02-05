Ковідний стан в Україні: 4,2 млн випадків захворювання, за добу - 42 533
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. В Україні зафіксовано вже 4,2 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 4 лютого, - знову понад 40 тисяч. Четвертий день поспіль майже 4 тисячі госпіталізованих. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 4 лютого в Україні зафіксовано 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 918 осіб;
летальних випадків – 185;
одужало – 9 628 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 256 208 осіб;
одужало – 3 669 979 особу;
летальних випадків – 101 168
проведено ПЛР-тестувань – 18 496 292.
Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 4 268, медпрацівників – 920.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (3890), Одеській (3874), Житомирській (2555) та Хмельницькій (2414) областях. У місті Київ - 3173.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 16-у - за кількістю смертей від COVID-19.