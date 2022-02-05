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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 44359 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Ковідний стан в Україні: 4,2 млн випадків захворювання, за добу - 42 533

Ковідний стан в Україні: 4,2 млн випадків захворювання, за добу - 42 533

Київ • УНН

 • 23026 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. В Україні зафіксовано вже 4,2 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 4 лютого, - знову понад 40 тисяч. Четвертий день поспіль  майже 4 тисячі госпіталізованих. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

"За добу 4 лютого в Україні зафіксовано 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 918 осіб;
летальних випадків – 185;
одужало – 9 628 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 256 208 осіб;
одужало – 3 669 979 особу;
летальних випадків – 101 168
проведено ПЛР-тестувань – 18 496 292.

Деталі

Із захворілих за минулу добу: дітей – 4 268, медпрацівників – 920.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (3890), Одеській (3874), Житомирській (2555) та Хмельницькій (2414) областях. У місті Київ - 3173.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 16-у - за кількістю смертей від COVID-19.

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