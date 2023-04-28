КОВА: состояние 13-летней девочки, пострадавшей в результате обстрела Украинки, стабильное
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Состояние 13-летней девочки, пострадавшей в результате падения обломков ракеты на многоэтажку в городе Украинка Киевской области, стабильное. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, сообщает УНН.
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«Она доставлена в больницу. Медики сообщили, что ее состояние стабильное. Оказывают всю необходимую помощь», – сказал Кравченко.
Руководитель ОГА сообщил, что из-за падения обломков ракеты были повреждены две квартиры многоэтажного дома.
«Предварительно, больших повреждений там нет – нужно восстановить фасад дома, а также две квартиры», – сообщил он.
Напомним
Утро 28 апреля началось с массированной ракетной атаки по Украине. Российские ракеты попали в 9-этажку в Умани, в частный дом в Днепре, а также в жилой сектор в городе Украинка (Киевская область).