КОВА: стан 13-річної дівчинки, постраждалої внаслідок обстрілу Українки, стабільний
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Стан 13-річної дівчинки, яка постраждала внаслідок падіння уламків ракети на багатоповерхівку в місті Українка Київщині, стабільний. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, повідомляє УНН.
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«Вона доправлена у лікарню. Медики повідомили, що її стан стабільний. Надають усю необхідну допомогу», – сказав Кравченко.
Керівник ОВА повідомив, що через падіння уламків ракети було пошкоджено дві квартири багатоповерхового будинку.
«Попередньо, великих пошкоджень там немає – потрібно відновити фасад будинку, а також дві квартири», – повідомив він.
Нагадаємо
Ранок 28 квітня почався з масованої ракетної атаки по Україні. Російські ракети поцілили у 9-поверхівку в Умані, у приватний будинок в Дніпрі, а також у житловий сектор в місті Українка (Київщина).