Котин покидает пост главы Энергоатома

Петр Котин покидает пост и.о. председателя правления "Энергоатома". Его заменит Павел Ковтонюк, гендиректор Ровенской АЭС. Компания также создает три новые ключевые должности.

Петр Котин покидает пост и.о. председателя правления "Энергоатома", его заменит Павел Ковтонюк, гендиректор Ровенской АЭС, вскоре начнется конкурсный отбор на должность постоянного председателя правления, также создаются три новые ключевые должности, сообщил в четверг наблюдательный совет АО "НАЭК "Энергоатом" в обнародованном компанией заявлении, пишет УНН. Наблюдательный совет АО "НАЭК "Энергоатом" удовлетворил заявление и.о. председателя правления компании Петра Котина о прекращении полномочий. (...) С целью обеспечения непрерывного и бесперебойного управления Энергоатомом, Павел Ковтонюк, который является генеральным директором Ровенской АЭС, назначен исполнять обязанности председателя правления Энергоатома - говорится в заявлении. Кроме того, как отмечается, предложено создать три новые ключевые должности: главного операционного директора (COO), вице-президента по вопросам управления и этики, а также вице-президента по финансам и стратегии. "Наблюдательный совет также сообщает, что вскоре начнет конкурсный отбор на должность постоянного председателя правления, а также на все другие текущие должности в правлении. В связи с этим конкурсом и необходимостью сохранения в общей сложности пяти должностей в правлении, наблюдательный совет решил начать процесс создания новых ролей в правлении, чтобы соответствовать актуальным потребностям Компании, внедрять лучшие практики и повысить прозрачность", - сказано в заявлении.