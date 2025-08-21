$41.360.10
05:30 • 2930 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя «львиную долю» расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 35580 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 108183 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 54634 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 93722 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 262045 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 84253 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 78022 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 70825 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 245514 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Котин покидает пост главы Энергоатома

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Петр Котин покидает пост и.о. председателя правления "Энергоатома". Его заменит Павел Ковтонюк, гендиректор Ровенской АЭС. Компания также создает три новые ключевые должности.

Котин покидает пост главы Энергоатома

Петр Котин покидает пост и.о. председателя правления "Энергоатома", его заменит Павел Ковтонюк, гендиректор Ровенской АЭС, вскоре начнется конкурсный отбор на должность постоянного председателя правления, также создаются три новые ключевые должности, сообщил в четверг наблюдательный совет АО "НАЭК "Энергоатом" в обнародованном компанией заявлении, пишет УНН.

Наблюдательный совет АО "НАЭК "Энергоатом" удовлетворил заявление и.о. председателя правления компании Петра Котина о прекращении полномочий. (...) С целью обеспечения непрерывного и бесперебойного управления Энергоатомом, Павел Ковтонюк, который является генеральным директором Ровенской АЭС, назначен исполнять обязанности председателя правления Энергоатома

- говорится в заявлении.

Кроме того, как отмечается, предложено создать три новые ключевые должности: главного операционного директора (COO), вице-президента по вопросам управления и этики, а также вице-президента по финансам и стратегии.

"Наблюдательный совет также сообщает, что вскоре начнет конкурсный отбор на должность постоянного председателя правления, а также на все другие текущие должности в правлении. В связи с этим конкурсом и необходимостью сохранения в общей сложности пяти должностей в правлении, наблюдательный совет решил начать процесс создания новых ролей в правлении, чтобы соответствовать актуальным потребностям Компании, внедрять лучшие практики и повысить прозрачность", - сказано в заявлении.

Юлия Шрамко

Экономика
Министерство энергетики Украины