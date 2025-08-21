$41.360.10
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
Котін залишає посаду очільника Енергоатома

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Петро Котін залишає посаду в.о. голови правління "Енергоатома". Його замінить Павло Ковтонюк, гендиректор Рівненської АЕС. Компанія також створює три нові ключові посади.

Котін залишає посаду очільника Енергоатома

Петро Котін залишає посаду в.о. голови правління "Енергоатома", його замінить Павло Ковтонюк, гендиректор Рівненської АЕС, невдовзі розпочнеться конкурсний відбір на посаду постійного голови правління, також створюється три нові ключові посади, повідомила у четвер наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" в оприлюдненій компанією заяві, пише УНН.

Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" задовольнила заяву в.о. голови правління компанії Петра Котіна про припинення повноважень. (...) З метою забезпечення безперервного та безперебійного управління Енергоатомом, Павло Ковтонюк, який є генеральним директором Рівненської АЕС, призначений виконувати обов’язки голови правління Енергоатома

- ідеться у заяві.

Окрім того, як зазначається, запропоновано створити три нові ключові посади: головного операційного директора (COO), віцепрезидента з питань управління та етики, а також віцепрезидента з фінансів та стратегії.

"Наглядова рада також повідомляє, що незабаром розпочне конкурсний відбір на посаду постійного голови правління, а також на всі інші поточні посади в правлінні. У зв'язку з цим конкурсом та необхідністю збереження загалом п'яти посад у правлінні, наглядова рада вирішила розпочати процес створення нових ролей у правлінні, щоб відповідати актуальним потребам Компанії, впроваджувати найкращі практики та підвищити прозорість", - сказано у заяві.

Котін розповів, коли на Хмельницькій АЕС запрацює реакторна установка Westinghouse20.12.23, 14:08 • 24424 перегляди

Юлія Шрамко

Економіка
Міністерство енергетики України