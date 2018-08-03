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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Кота Бегемота вернули в “Булгаковский дом” и хотят купить ошейник с GPS

Кота Бегемота вернули в “Булгаковский дом” и хотят купить ошейник с GPS

Киев  •  УНН

 • 14797 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Полиция Москвы инициировала проверку по факту похищения сотрудника “Булгаковского дома” — кота Бегемота — и выяснила обстоятельства случившегося, передает УНН со ссылкой на издание "Москва".

“В отдел полиции поступило заявление от представителя музейного учреждения столицы о хищении живого кота из здания учреждения. В результате проведения проверочных мероприятий сотрудниками службы участковых уполномоченных ОМВД России по Пресненскому району пропавшее животное было найдено в подсобном помещении одного из соседних домов. Выяснилось, что прохожая увидела на улице напуганное животное и хотела его приютить. В настоящее время животное возвращено в музей”, — пояснили в пресс-службе МВД.

В ведомстве добавили, что по факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.

Позже музей-театр “Булгаковский дом” планирует купить для кота Бегемота ошейник с GPS после похищения. 

“Мы анализируем произошедшую ситуацию, думаем над тем, как обезопасить кота Бегемота в дальнейшем. Возможно, это будет специальный ошейник с GPS, чтобы его можно было отследить в любой момент. Есть предложение также ограничить ему доступ на улицу, но это маловероятно, так как он у нас очень своенравный и своевольный”, - сообщили в “Булгаковском доме”.

Также в музее заверили, что кот полностью оправился от пережитого стресса.

“Настроение у Бегемота сегодня нормальное, он уже оправился от стресса, но на улицу мы пока его не выпускаем. Он сейчас у нас в офисе, там у него еда и все необходимое”, — сказали в музее.

Как сообщалось 1 августа, кот Бегемот был похищен из музея неизвестной женщиной. Участковый полиции нашел животное в подсобном помещении одного из соседних домов. По данным МВД, прохожая увидела кота на улице и хотела его приютить. Кота вернули в музей в тот же день.

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