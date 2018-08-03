Кота Бегемота повернули у "Булгаківський дім" і хочуть купити нашийник з GPS

"У відділ поліції надійшла заява від представника музейної установи столиці про викрадення живого кота з будівлі установи. В результаті проведення перевірочних заходів співробітниками служби дільничних уповноважених ВМВС Росії Пресненського району зниклу тварину було знайдено в підсобному приміщенні одного з сусідніх будинків. З'ясувалося, що перехожа побачила на вулиці налякану тварину і хотіла її прихистити. У даний час тварину повернули в музей", - пояснили в прес-службі МВС.

У відомстві додали, що за фактом події співробітники поліції проводять перевірку.

Пізніше музей-театр "Булгаківський дім" планує купити для кота Бегемота нашийник з GPS після викрадення.

"Ми аналізуємо цю ситуацію, думаємо над тим, як убезпечити кота Бегемота в подальшому. Можливо, це буде спеціальний нашийник з GPS, щоб його можна було відстежити в будь-який момент. Є пропозиція також обмежити йому доступ на вулицю, але це малоймовірно, тому що він у нас дуже норовливий і свавільний", - повідомили у "Булгаківському домі".

Також в музеї запевнили, що кіт повністю оговтався від пережитого стресу.

"Настрій у Бегемота сьогодні нормальний, він вже оговтався від стресу, але на вулицю ми поки його не випускаємо. Він зараз у нас в офісі, там у нього їжа і все необхідне", - сказали в музеї.

Як повідомлялося 1 серпня, кіт Бегемот був викрадений з музею невідомою жінкою. Дільничний поліції знайшов тварину в підсобному приміщенні одного з сусідніх будинків. За даними МВС РФ, перехожа побачила кота на вулиці і хотіла його прихистити. Кота повернули в музей в той же день.