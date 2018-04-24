Костюк получила четвертый выигрыш на турнире в Штутгарте
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. На престижном теннисном турнире категории WTA Premier Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте очередную победу во встрече завоевала 15-летняя киевлянка Марта Костюк, сообщает УНН со ссылкой на WTA.
Костюк в первом круге основной сетки победила представительницу Германии Антонию Лоттнер (обладательницу вайлд кард) за два сета и полтора часа со счетом 6:4, 6:1.
В активе украинки шесть эйсов при трех двойных ошибках и четыре реализованные брейкпойнты.
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Примечательно, что во втором круге соперницей спортсменки станет победительница пары между россиянкой Марией Шараповой и 7-й ракеткой мира испанкой Каролин Гарсией.
Добавим, что 15-летняя украинская теннисистка Костюк стала самой молодой участницей основной сетки данных соревнований, начиная с 1995 года. В 1995 году на турнире в Штутгарте сыграли две 15-летние спортсменки: швейцарка Мартина Хингис и Марлен Вайнгартнер из Германии.
Напомним, Костюк уже выиграла у трех оппоненток в рамках квалификации.