Костюк здобула четвертий виграш на турнірі у Штутгарті
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На престижному тенісному турнірі категорії WTA Premier Porsche Tennis Grand Prix у Штутгарті чергову перемогу у зустрічі виборола 15-річна киянка Марта Костюк, повідомляє УНН з посиланням на WTA.
Костюк у першому колі основної сітки перемогла представницю Німеччини Антонію Лоттнер (володарка вайлд кард) за два сети та півтори години з рахунком 6:4, 6:1.
В активі українки шість ейсів при трьох подвійних помилках та чотири реалізовані брейкпойнти.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тенісистка Костюк вперше в кар'єрі пробилася в основу турніру WTA Premier
Примітно, що у другому колі конкуренткою спортсменки стане переможниця пари між росіянкою Марією Шараповою та 7-ю ракеткою світу іспанкою Каролін Гарсією.
Додамо, що 15-річна українська тенісистка Костюк стала наймолодшою учасницею основної сітки даних змагань, починаючи з 1995 року. У 1995 році на турнірі в Штутгарті зіграли дві 15-річні спортсменки: швейцарка Мартіна Хінгіс і Марлен Вайнгартнер з Німеччини.
Нагадаємо, Костюк до цього виграла у трьох опоненток в рамках кваліфікації.