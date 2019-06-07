Костюк торжествовала в украинском дерби на кортах в Торуни

После разгромного фиаско 1:6 в первом сете от 3-го сеяной, Костюк взяла реванш во втором - 6:3.

Развязка встречи произошла в третьем сете, когда при счете 3:4 в восьмом гейме Калинина в решающий момент дважды подряд допустила две двойные ошибки и позволила 16-летней оппонентке осуществить брейк. Далее Костюк довела игру до выигрыша - 1:6, 6:3, 6:3.

Заметим, что в полуфинале 16-летняя спортсменка сыграет против второй сеяной американки Элли Киик.