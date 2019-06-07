Костюк тріумфувала в українському дербі на кортах в Торуні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. На змаганнях категорії ITF "Bella Cup" в Торуні відбулося чвертьфінальне протистояння за участі українок Ангеліни Калініної та Марти Костюк, передає кореспондент УНН.
Після розгромного фіаско 1:6 у першому сеті від 3-ї сіяної, Костюк реваншувалася у другому – 6:3.
Розв'язка зустрічі сталася в третьому сеті, коли за рахунку 3:4 в восьмому геймі Калініна у вирішальний момент двічі поспіль припустилася двох подвійних помилок та дозволила 16-річній опонентці здійснити брейк. Далі Костюк довела гру до виграшу – 1:6, 6:3, 6:3.
Зауважимо, що у півфіналі 16-річна спортсменка зіграє проти другої сіяної американки Еллі Кіік.