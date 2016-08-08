Косово завоевало первую в своей истории олимпийскую медаль
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Майлинда Кельменди с Косово завоевала золотую медаль Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в турнире по дзюдо в весовой категории до 52 кг, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
В финале Кельменди победила итальянку Одетте Джиуффриду. Бронзу завоевали россиянка Наталья Кузютина и японка Мисато Накамура, которая одолела в схватке за медаль бразильянку Эрику Миранду.
М.Кельменди стала первой олимпийской чемпионкой и обладательницей медали Игр в истории Косово.