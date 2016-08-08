Косово завоювало першу за свою історію олімпійську медаль
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Майлінда Кельменді з Косово завоювала золоту медаль Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро в турнірі з дзюдо у ваговій категорії до 52 кг, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
У фіналі Кельменді перемогла італійку Одетте Джіуффріду. Бронзу вибороли росіянка Наталія Кузютіна і японка Місато Накамура, яка здолала в сутичці за медаль бразильянку Еріку Міранду.
М.Кельменді стала першою олімпійською чемпіонкою і володаркою медалі Ігор в історії Косово.